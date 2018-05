Marcos Freitas passa primeira ronda no Open de Hong Kong de ténis de mesa

O madeirense Marcos Freitas ganhou hoje na primeira ronda do Open de ténis de mesa de Hong Kong, impondo-se ao alemão Benedikt Duda por 4-1.

O olímpico português, atual 15.º do mundo, confirmou o favoritismo perante um adversário que está na posição 44. O resultado dos parciais foi de 11-8, 4-11, 11-5, 11-8 e 15-13.

Na segunda ronda, Freitas vai defrontar o nigeriano Aruna Quadri, que joga no Sporting. O encontro com o melhor jogador africano do momento, 22.º do ranking, começa às 18:20 de sexta-feira.