Marcos Freitas participa no World Tour da China

Começa esta terça-feira, 29 de Maio, em Shenzhen, o Open Internacional da China, prova do Circuito Profissional da Federação Internacional da Ténis de Mesa com a presença do atleta madeirense Marcos Freitas, actualmente na 15.ª posição do Ranking Mundial, juntamente com cento e quarenta atletas na competição principal masculina.

Aproveitando esta viagem à Ásia, o olímpico madeirense rentabiliza o investimento na deslocação, com participações em Hong Kong (na semana passada) e agora na China.

Nesta competição estarão presentes os melhores atletas do topo mundial da modalidade, destacando-se que estarão presentes catorze atletas do Top 15 Mundial, afirmando-se Marcos Freitas como o 14º cabeça de série do evento, ficando isento de competir na primeira fase da prova.

O internacional luso apenas entrará em acção na próxima quinta-feira (31 de maio), na eliminatória dos dezasseis-avos de final, estando ainda por conhecer o adversário nessa ronda inicial do Mapa Final.

O olímpico madeirense volta assim a marcar presença numa das mais importantes competições do World Tour 2018, depois de na passada semana ter alcançado os quartos de final em Hong Kong, relevando-se o nível competitivo muito alto deste Open Internacional da China, potência mundial da modalidade.