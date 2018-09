Marcos Freitas e Fu Yu disputam Campeonato da Europa

A União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) realiza, entre os próximos dias 18 e 23 de Setembro, em Alicante (Espanha), o Campeonato de Europa Individual 2018.

As Selecções Nacionais de Portugal irão marcar presença neste grande evento, com destaque para a participação do atleta madeirense Marcos Freitas e de Fu Yu, aos que se juntam Diogo Carvalho, Diogo Chen, João Geraldo, Tiago Apolónia, Célia Silva, Leila Oliveira e Shao Jieni.

Os treinadores responsáveis serão Kong Guoping, Francisco Santos e Xie Juan. A comitiva integra o fisioterapeuta madeirense André Costa e José Bentes (Secretário Geral da FPTM).

Neste evento, que reúne os melhores atletas do velho continente, serão disputados os títulos europeus na vertente de singulares, pares e pares mistos, sendo que a competição inicia-se com a fase de grupos, a ser realizada a partir da próxima terça-feira (18 de setembro).

Para Marcos Freitas, esta participação acontece num bom momento de forma, depois de ter alcançado a final do Open Internacional da República Checa, no passado dia 26 de agosto. O atleta internacional madeirense é o atual n.º 4 do Ranking Europeu, sendo uma das figuras deste Europeu.

De referir que o olímpico madeirense participou no Campeonato da Europa Individual em 2016, onde alcançou os quartos de final, tendo apenas sido derrotado pelo francês Emmanuel Lebesson, adversário que se viria a sagrar Campeão Europeu.

Para a atleta Fu Yu, atual n.º 7 do Ranking Europeu, esta será mais uma importante participação internacional, representante que se tem vindo a exibir num nível superior, tanto a nível individual como em representação do seu clube.

Na última edição do evento, Fu Yu sagrou-se Vice-campeã Europeia, tendo apenas perdido, na final, com a atleta turca Hu Melek, deixando antever uma boa prestação nesta edição da competição. De referir que a atleta venceu recentemente a prova feminina do 22º Open Internacional da Madeira.

Na última edição, realizada em Budapeste em 2016, a Seleção Nacional havia conquistado uma medalha de ouro (João Monteiro em pares mistos, que este ano não poderá defender o título por estar lesionado), de prata (Fu Yu) e de bronze (João Geraldo e Tiago Apolónia em pares masculinos).