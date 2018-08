Marcos Freitas conquista prata no Open da República Checa

Marcos Freitas conquistou a medalha de prata na prova de Singulares do Open da República Checa, competição do Circuito Mundial que decorreu em Olomouc, ao perder na final por 2-4 (13-11, 6-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-6) com o chinês Peifeng Zheng.

O olímpico português começou a perder, conseguiu recuperar para 2-1, mas foi derrotado nos três parciais seguintes.

Até chegar à final, Marcos Freitas (n.º 16 do ranking mundial) venceu o japonês Tomokazu Harimoto (n.º6) por 4-3, o austríaco Daniel Habesohn (n.º 53 por 4-1, o japonês Maharu Yoshimura (n.º 27) por 4-0 e o também nipónico Yuki Hirano (n.º 152) por 4-0.

O resultado alcançado por Marcos Freitas abre boas perspectivas para o Campeonato da Europa individual que vai decorrer em Alicante (Espanha), de 18 a 23 de setembro.