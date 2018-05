Marcos Freitas coloca Portugal nos oitavos-de-final do Mundial de ténis de mesa

Portugal venceu esta manhã a República Checa por 3-1 e garantiu o apuramento para os oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Equipas que está a decorrer na cidade sueca de Halmstad.

Na derradeira jornada do grupo B, a selecção lusa precisa de vencer para seguir em frente na luta pelo pódio no campeonato, e veio garantir o passaporte com a vitória no último encontro do olímpico madeirense, Marcos Freitas.

João Geraldo (n.º 86 do ranking mundial) voltou a estar em grande nível, ao vencer o primeiro jogo por 3-0, frente a Lubomir Jancarik (n.º 142). Contudo na partida seguinte Marcos Freitas mediu forças com Paverl Sirucek e veio a perder por 1-3, dando assim o empate à equipa checa.

Já nos derradeiros encontros, João Monteiro fez o 2-1 para a equipa das Quinas, com vitória diante de Tomas Konecny por uns suados 2-3, enquanto na última partida o madeirense esteve a um bom nível ‘matando’ o encontro com uma vitória por 3-1 frente a Lubomir Jancarik.

Portugal ficou assim em terceiro lugar no Grupo B, com oito pontos, atrás da China (10) e do Brasil (9).

O adversário dos oitavos-de-final será conhecido no sorteio que está marcado para as 21h00 desta quarta-feira.