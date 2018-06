Marcelo felicita atletas portugueses pelas vitórias na canoagem e no golfe

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje os canoístas portugueses Fernando Pimenta, Teresa Portela e Joana Vasconcelos e também o golfista Pedro Figueiredo pelos “relevantes feitos desportivos” alcançados no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

“Estas conquistas são mérito do esforço e dedicação de cada um dos atletas mas são também motivo de orgulho para todos os portugueses em especial no dia que hoje comemoramos”, salienta Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem colocada no ‘site’ da Presidência da República na Internet.

Na mensagem, o chefe de Estado começa por destacar as três medalhas conquistadas por Fernando Pimenta no Campeonato da Europa de canoagem que está a decorrer em Belgrado: ouro em K1 1000 metros, prata em K1 5000 metros e bronze em K1 500 metros.

O Presidente da República sublinha depois o resultado das canoístas portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos, que conquistaram a medalha de prata em K2 200 metros e sagraram-se campeãs europeias também em Belgrado.

Marcelo destaca ainda a vitória do golfista Pedro Figueiredo, que venceu no domingo o KPMG Open, uma prova do Challenge Tour que decorreu em Ways, na Bélgica.