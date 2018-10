Manchester United vence Everton em duelo de treinadores portugueses

O Manchester United, de José Mourinho, regressou hoje aos triunfos, com os ‘red devils’ a vencerem em casa o Everton (2-1), do também português Marco Silva, em jogo da 10.ª jornada da Liga Inglesa de futebol.

A partida foi antecedida de um minuto de silêncio, por ser o último jogo do United em casa antes do ‘Remembrance Day’ -- em memória das vítimas na primeira guerra mundial -, mas também pela queda no sábado do helicóptero do dono do Leicester.

Com André Gomes a titular no Everton e Diogo Dalot, lesionado, fora das opções do United, a equipa da casa chegou à vantagem a ‘dois tempos’: Pogba partiu devagar para uma grande penalidade, Pickford defendeu, e na recarga o francês marcou, aos 27 minutos.

O Everton tentou ‘reentrar’ no jogo, por Sigurdsson, aos 37 minutos, mas foi o MU, no regresso dos balneários, que voltou a marcar, com Martial a fazer o seu quinto golo em sete jogos diante do Everton.

A equipa de Liverpool tem sido uma ‘vítima’ perfeita para o francês, que só tem mais golos marcados na Liga inglesa diante do West Ham (seis).

No segundo tempo, José Mourinho ainda fez entrar Lukaku, aos 65 minutos, mas foi o Everton que marcou, por Sigurdsson, também de grande penalidade, aos 77, um golo insuficiente para a equipa visitante sair com pontos de Old Trafford.

O triunfo permitiu aos ‘red devils’ ultrapassarem o Everton na tabela, com o United a ser oitavo, com 17 pontos, e os ‘toffees’ nonos, com 15, os mesmos pontos do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que sábado perdeu em casa do Brighton.

Na frente da ‘Premier’ está o Liverpool, com mais dois pontos do que o Chelsea, que hoje goleou na visita ao Burnley (4-0). O campeão Manchester City ainda pode igualar os ‘reds’ na liderança, se vencer na segunda-feira em casa do Tottenham.

O dia foi mau para o Arsenal, que empatou na visita ao Crystal Palace (2-2) e pôs fim a uma série de 11 vitórias consecutivas.