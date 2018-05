Manchester City celebra título em casa no empate com o Huddersfield

O Manchester City empatou hoje 0-0 na recepção ao ‘aflito’ Huddersfield, num jogo da 37.ª e penúltima jornada da Liga inglesa de futebol, que antecedeu a celebração da conquista do seu quinto título de campeão.

Os ‘citizens’, que já igualaram o recorde de 30 vitórias do Chelsea, aproximaram-se também do máximo de pontos na competição, com 94 pontos, menos um do que os ‘blues’ conquistaram em 2004/05, então sob o comando de José Mourinho

O número de golos marcados é outro registo histórico ao alcance da formação comandada pelo espanhol Pep Guardiola, que soma 102, também menos um do que o Chelsea, mas em 2009/10.

O empate valeu ao Huddersfield um maior distanciamento da zona de despromoção, contando 36 pontos em 36 jogos, mais três do que o Southampton e do que o Swansea, de Carlos Carvalhal, com o mesmo número de partidas, e mais cinco do que o West Bromwich, que só tem mais um encontro por disputar.