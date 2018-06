Mais de três centenas elegeram António Fontes para presidente do Clube Naval do Funchal

António Fontes é o novo presidente do Clube_Naval do Funchal (CNF) para os próximos quatro anos.

A decisão foi tomada hoje durante o acto eleitoral, que ocorreu entre as 10 e as 19 horas, na sede do CNF, na Quinta Calaça e que contou com a presença de cerca de quatro centenas de sócios, dos cerca de dois mil que podiam exercer o voto.

A lista A, encabeçada pelo advogado foi a única a ir a sufrágio, tendo tido 358 votos a favor contra apenas 31 votos nulos, números expressivos, e que ditam um total de 92% de aprovação dos sócios efectivos do clube que fizeram questão de marcar presença nesta acto eleitoral.

Quanto à tomada de posse da nova direcção, está já agendada, e acontecerá na próxima segunda-feira, pelas 18 horas na sede da colectividade.