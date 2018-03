Mais de 150 inscritos e 80 atletas confirmados para a prova ‘III Km Vertical de Câmara de Lobos’

Existem mais de 150 inscritos e 80 atletas confirmados para a ‘III Km Vertical de Câmara de Lobos’. As inscrições terminam no dia 11 de Março e, por isso, este número pode vir a aumentar.

Trata-se de uma prova de Skyrunning que se realiza no dia 17 de Março, com início às 06h30, que percorre uma distância aproximada de três mil e trezentos metros e com o desnível de mil metros positivos.

A prova decorrerá no concelho de Câmara de Lobos, nomeadamente no Curral das Freiras (Colmeal), estando esta associada ao Campeonato Nacional de Km Vertical, Taça da Madeira de Vertical, Troféu Nacional da Juventude e Troféu Nacional de Clubes.

Refira-se que existirão prémios monetários para as 5 melhores classificadas femininas e para os 15 melhores classificados masculinos.