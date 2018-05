Mãe de Ronaldo publica foto com CR7, Elma e Katia após conquista da ‘Champions’

Este sábado, aos 33 anos, Cristiano Ronaldo conquistou o seu quinto título de campeão europeu de clubes (um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid) e ficou mais próximo de igualar o recordista de conquistas, Paco Gento (seis).

Ora, quem quis festejar com o seu ‘menino’ foi Dolores Aveiro, que fez questão de publicar esta noite uma foto, através do Instagram, com o filho e as duas filhas em pleno relvado de em Kiev, na Ucrânia, onde o Real Madrid derrotou o Liverpool e ganhou a Liga dos Campeões.

O gesto do clã Aveiro é claro: 5 ‘Champions’ ganhas por Ronaldo.

“Que alegría sem fim”, escreveu Dolores Aveiro.