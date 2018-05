Madeirenses participaram na prova IronMan de Lanzarote

Três atletas madeirenses participaram este sábado, 26 de Maio, na prova IronMan de Lanzarote, uma das provas mais duras da modalidade. Fábio Vaz (Age-Group 35-39) em representação do Clube de Atletismo do Funchal, Paulo Margarido (Age-Group 50-54) e Aurélio Góis (Age-Group 40-44) em representação do GD Corticeiras, tiveram prestações diferentes nesta que é uma das provas IronMan mais duras do mundo, especialmente pelo desnível acumulado do segmento de ciclismo e pela exposição solar constante no percurso de corrida.

Uma prova que tem também a particularidade de uma partida única, em vez das habituais vagas por categorias, o que faz com que quase 2000 participantes lutem pelo melhor posicionamento para a primeira bóia de forma desenfreada após o tiro de partida.

Paulo Margarido, um dos melhores triatletas nacionais de longa distância na sua categoria, também esteve em bom plano nesta prova, ao alcançar um honroso 17.º lugar no Age-Group 50-54 entre 249 triatletas à partida, ele que na geral absoluta classificou-se em 259.º, com 11h28min12seg.

Numa prova em que a gestão no seu todo e o segmento de corrida ditam muito quanto ao seu desfecho, Paulo correu os 42kms em 3h40min18seg (11.º AG 50-54), estando nesse segmento o maior seu maior trunfo.

Fábio Vaz, também ele muito experiente nestas distâncias e que no passado mês de Abril completou o IronMan do Texas, foi o melhor representante insular, ao classificar-se em 28.º lugar no muito competitivo Age-Group 35-39 entre 288 triatletas, e 139.º da geral absoluta, com um tempo de 10h51min49seg.

Aurélio Góis, acabou por abandonar com problemas físicos na 2.ª metade do segmento de corrida final, quando ia para um tempo estimado de conclusão de 12 horas