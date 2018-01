Madeirense Ivo Vieira pede “competência” ao Estoril-Praia para visita a Setúbal

O treinador do Estoril-Praia, Ivo Vieira, apelou hoje a uma prestação competente dos seus jogadores para iniciar 2018 com um triunfo sobre o Vitória de Setúbal, em jogo da 16ª jornada da I Liga de futebol.

Em declarações prestadas na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira, o técnico antecipou uma “tarefa complicada” e “difícil” para qualquer dos conjuntos sair vencedor.

“Todas as equipas querem começar bem o ano, ainda falta muito campeonato para acabar, mas iniciar bem o ano significa uma vitória. Temos de ser competentes naquilo que é o desempenho do jogo”, afirmou.

Sem deixar de lembrar que os sadinos vivem também uma situação aflitiva na classificação, com o último lugar e apenas 10 pontos em 15 jogos, Ivo Vieira recusou a ideia de que defrontar um rival direto seja “ideal” nesta fase.

“Não há adversários ideais para os objetivos das equipas, o calendário propôs este jogo. Perante o resultado é que poderemos avaliar se foi o ideal ou não. Vamos tentar fazer um jogo com qualidade e ser uma equipa dinâmica”.

Em contraste com o último posto, o Vitória de Setúbal conseguiu o apuramento para a ‘final four’ da Taça da Liga nesta paragem natalícia, mas o técnico estorilista relativizou a sua importância e preferiu centrar-se no trabalho a nível interno.

“Não estamos muito preocupados com aquele que é o momento do Vitória de Setúbal. Se o Vitória se agarrar à Taça da Liga, é uma equipa que poderá estar motivada, se se agarrar ao que é o campeonato, poderá eventualmente ser uma equipa com vontade de ganhar, mas consciente do lugar que ocupa na tabela”, vincou.

Com a paragem competitiva já a fazer parte do passado, o treinador do Estoril assegurou que tentou “dar mais competência aos jogadores, tanto a nível físico como tático”, nestas duas semanas.

“Foi para isso que trabalhámos, mas depois são os resultados que ditam se o tempo de paragem foi o ideal ou não. Temos de estar concentrados no jogo de amanhã [quinta-feira] e as coisas acontecerão naturalmente”.

Por fim, Ivo Vieira abordou a reabertura do mercado de transferências e assumiu que deverão registar-se mais “reajustes” no plantel, depois da contratação já oficializada do guarda-redes Renan Ribeiro.

“Temos os nossos problemas identificados e estamos à procura de forma coesa e assertiva para algumas posições. Temos um mês para trabalhar em cima disso”, concluiu.

O jogo da 16ª jornada da I Liga entre o Vitória de Setúbal, 18.º e último classificado, com 10 pontos, e o Estoril-Praia, 17.º, com 11, está marcado para quinta-feira às 18:15, no Estádio do Bonfim.