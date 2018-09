Madeirense Frederica Jesus é reforço do Leça

A internacional madeirense Frederica Jesus, andebolista formada no Académico do Funchal e com passagem pelo Madeira SAD e seleções nacionais jovens é o mais recente reforço do CALE de Leça da Palmeira, equipa que milita na I Divisão. Trata-se de um regresso à competição desta jovem que frequenta na universidade no Porto, o curso de medicina dentária. Ao site do seu novo emblema, destacou: “A proposta para integrar a equipa sénior do Cale foi demasiado aliciante para recusar. Estava na altura de dar este passo e voltar aos grandes palcos do Andebol Português. Estou muito motivada e com vontade de dar o meu melhor e ajudar a equipa a cumprir os objetivos.”