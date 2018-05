Madeirense com melhor onda nacional

Realizou-se na Costa da Caparica, no último fim de semana, o ASCC Super Groms powered by Native Açaí.

O madeirense Nilton Freitas, surfista do Clube Naval do Funchal, destacou-se nesta competição com a ‘Melhor Manobra/Onda’ no sub 14, totalizando a prova com 12.73 pontos o que valeu o primeiro lugar ao jovem surfista da Naval Surf Team.

Este evento, dedicado à nova geração do surf nacional, foi organizado pela Associação de Surf da Costa de Caparica e contou com um total de 83 inscritos provenientes de várias regiões do país, passando também pela Madeira.