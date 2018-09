‘Madeira Surski Lifesaving’ conta com 50 canoístas de 18 clubes

A 3.ª edição do ‘Madeira Surfski Lifesaving’, que tem início às 16 horas da próxima sexta-feira, nos mares do Seixal (concelho do Porto Moniz), conta com 50 canoístas inscritos, entre os quais cinco olímpicos, oriundos de um total de18 clubes.

A apresentação à imprensa da prova decorreu na manhã desta terça-feira, no salão nobre do Município do Porto Moniz, um dos parceiros do evento que conta também com a organização da Associação Regional de Canoagem da Madeira e do Clube Naval do Seixal e conta com o apoio da Direcção Regional de Juventude e desporto através dos Serviços de Apoio à Actividade Desportiva.

A prova conta com 50 canoístas inscritos, provenientes de 18 clubes, 13 dos quais de fora da Região, nomeadamente dos Açores, do Litoral Alentejano mas também emblemas com projecção internacional como Benfica e Sporting, apara além de outros de renome na prática de canoagem.

Uma dos destaques desta competição são seis atletas que estiveram presentes nos campeonatos do mundo e quatro olímpicos: João Ribeiro, David Varela, Emanuel Silva e o madeirense David Fernandes, apontou o presidente da Associação Regional de Canoagem da Madeira, Viriato Timóteo.

A prova, que decorre numa extensão de 500 metros, tem início às 16 horas de sexta-feira, dia 21 de Setembro. Os canoístas saem para o mar a partir da praia do Seixal, rondam uma bóia aos primeiros 250 metros e seguem para a meta.

A competição funciona por sistema de eliminatória, pelo que, os mais lentos vão sendo desclassificados até à disputa de uma final de seis atletas em cada um dos escalões: masculino e feminino.

Viriato Timóteo fez votos para que o evento seja um bom cartaz para a promoção da modalidade e também “das belas paisagens que a costa Norte possui para a prática da modalidade aliada ao enquadramento da natureza”.