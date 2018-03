Madeira SAD garante lugar na fase final da I Divisão masculina

O Madeira Andebol SAD garantiu esta tarde a presença entre as seis melhores equipas do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino, que irão discutir, na fase final da prova, o título de campeão nacional.

A formação orientada por Paulo Fidalgo recebeu a visita do ABC e veio a triunfar por 24-23 (11-9, ao inervalo) conseguindo assim, na última jornada da primeira fase da prova, a subida ao sexto lugar da classificação por troca com o Belenenses. De referir que a equipa do Restelo estava em igualdade pontual com os madeirenses, mas com vantagem no confronto directo, mas a vitória dos insulares e a derrota destes em casa do Sporting por 43-31, fez com que a SAD alcança-se, uma vez mais, a presença entre as seis melhores equipas do campeonato.