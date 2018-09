Madeira representada na ‘Champions’ por Ronaldo e Jardim

A representação portuguesa em equipas estrangeiras na fase de grupos da edição 2018/19 da Liga dos Campeões em futebol conta mais um elemento em relação à época passada, passando a 20, com apenas seis repetentes. Pela Madeira estão Cristiano Ronaldo (pela primeira vez na Juventus, depois de nove épocas no Real Madrid) e Leonardo Jardim (treinador do Mónaco).

Além de Jardim, Portugal mantém mais dois treinadores, José Mourinho (Manchester United) e Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), e passa de 16 para 17 jogadores, face a 11 entradas e 10 saídas.

Rony Lopes (Mónaco), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Nélson Semedo (FC Barcelona), Mário Rui (Nápoles) e Bernardo Silva (Manchester City) são os repetentes, juntamente com Cristiano Ronaldo.

Em matéria de novidades, destaque para Gelson Martins (Atlético Madrid), Renato Sanches (Bayern Munique), João Cancelo (Juventus) e o ‘miúdo’ Diogo Dalot (Manchester United), que atuam em clubes candidatos ao cetro.

Também não estavam em 2016/17 os ‘russos’ Manuel Fernandes e Éder (Lokomotiv Moscovo), os ‘gregos’ André Simões e Hélder Lopes (AEK Atenas), o ‘francês’ Anthony Lopes (Lyon) e os ‘espanhóis’ Rúben Vezo e Gonçalo Guedes (Valência).

Por seu lado, ‘caíram’ Eduardo (Chelsea), André Gomes (FC Barcelona), Diogo Figueiras (Olympiacos), Daniel Carriço (Sevilha), João Moutinho (Mónaco), Pepe e Ricardo Quaresma (Besiktas), Bruma (Leipzig), Nuno Morais (APOEL Nicósia) e ainda Pedro Pacheco, que integrava a lista B do Basileia.

O Grupo A, com dois representantes no Mónaco, um no Atlético de Madrid e outro no Borussia Dortmund, é o agrupamento com mais lusos, enquanto o Grupo G, que integra o tricampeão em título Real Madrid, a Roma, o CSKA Moscovo e o Viktoria Plzen é o único sem portugueses.

No que respeita a posições no campo, a maioria dos jogadores são defesas (sete), constando ainda um guarda-redes, cinco médios e quatro avançados.

- Lista dos jogadores e treinadores portugueses presentes na edição 2018/19 (x):

JOGADORES (17)

Grupo A: Gelson Martins (Atlético de Madrid), Rony Lopes (Mónaco) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund).

Grupo B: Nélson Semedo (FC Barcelona).

Grupo C: Mário Rui (Nápoles).

Grupo D: Manuel Fernandes e Éder (Lokomotiv Moscovo).

Grupo E: Renato Sanches (Bayern Munique) e André Simões e Hélder Lopes (AEK Atenas).

Grupo F: Bernardo Silva (Manchester City) e Anthony Lopes (Lyon).

Grupo G: -

Grupo H: Cristiano Ronaldo e João Cancelo (Juventus), Diogo Dalot (Manchester United) e Rúben Vezo e Gonçalo Guedes (Valência).

TREINADORES (3)

Grupo A: Leonardo Jardim (Mónaco).

Grupo F: Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk).

Grupo H: José Mourinho (Manchester United)

(x) - Não inclui os que pertencem às equipas portuguesas.