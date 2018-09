Madeira Ocean Race leva ao mar 62 canoístas

O Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e Federação Portuguesa de Canoagem, leva a efeito no próximo domingo, dia 23 de Setembro, a 5ª edição do Madeira Ocean Race.

Trata-se de uma prova de canoagem mais radical, pois acontece em zonas de ventos e ondulação favorável (os denominados percursos ‘downwind’).

A largada será dada em frente à praia da Ribeira Brava, às 11 horas deste domingo, com destino à baía do Funchal, numa extensão total de 12 km.

A estimativa de tempo para conclusão da prova encontra-se entre os 90 a 120 minutos, pelo que a chegada das primeiras embarcações ao Pontão do Centro Náutico de São Lázaro está prevista entre as 12 e as 12h30.

A prova será dividida pelas categorias de SS1, embarcações de 1 lugar e SS2, embarcações de 2 lugares, desde o escalão de júnior até ao Veteranos.

Estão inscritos 62 atletas de 15 clubes de todo o país, incluindo Açores e Madeira: Clube Fluvial Vilacondense, Clube Fluvial Odemirense, Centro de Treino Mar, Clube Naval do Funchal, Clube Náutico Milfontes, Clube Náutico de Angra do Heroísmo, Clube Ar Livre da ilha Terceira, Clube Naval de Sesimbra, Clube Naval da Calheta 10. Clube Náutico de Marecos, CF5Madeira, SLBenfica, SCPortugal, Clube Náutico do Litoral Alentejano e Associação Náutica de Câmara de Lobos

A prova conta com 5 atletas da Espanha, com destaque para Carlos Perez Rial – Espanha - SS1 sénior – Medalha de Ouro em JO Pequim 2008 e de Aurora Palomeras uma forte candidata à vitória, medalha de bronze no Campeonato Europeu de Maratonas em 2017.

De notar também a participação pelo 5º ano consecutivo de Emanuel Silva do Sporting Clube de Portugal, medalha de ouro em K2 500 metros nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e do colega do k4, João Ribeiro do Sport Lisboa e Benfica, juntamente com David Fernandes, atleta internacional do Clube Naval do Funchal, 6 º lugar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

A acompanhar a prova a organização tem disponível um catamaran, onde as pessoas podem aproveitar para dar um passeio pela costa sul da ilha, apoiando ao mesmo tempo o desporto náutico, mediante reserva na Secretaria do Complexo Desportivo da Nazaré.

O facto do Madeira Ocean Race realizar-se entre dois concelhos da Região “promove a descentralização e as potencialidades dos concelhos vizinhos”, refere a organização.

De referir que o evento conta desde a sua primeira edição com o apoio do Turismo Madeira, “por ser uma prova que tira proveito das condições da região para a prática de actividades náuticas potenciando as características naturais da ilha como o mar e as suas infra-estruturas de apoio e o clima ameno já fora da época alta”.

O Clube Naval conta também com o apoio logístico da CM Funchal e CM Ribeira Brava, com apoio da Capitania do Porto do Funchal, Portos da Madeira e com o patrocínio da empresa Smille Machine.

Outras empresas regionais associam-se ainda ao programa da prova, como a VMT Madeira – com é o caso do Catamaran ‘Sea The Best’, a Empresa de Cervejas da Madeira, a Yellow Bus e a Gesba.