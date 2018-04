‘Madeira de Honra’ antecedeu partida entre Marítimo e FC Porto

Antes da partida entre Marítimo e FC Porto, a contar para a 32.ª jornada da I Liga, deu-se o tradicional ‘Madeira de Honra’ entre direcções e administrações dos dois clubes e das duas SAD.

“O palco foi a tribuna presidencial do Estádio do Marítimo, com Carlos Pereira e Pinto da Costa a encabeçarem as duas delegações, na presença, também, de diversas entidades, nomeadamente Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação”, pode ler-se na nota publicada no site do clube madeirense.

De resto, este momento foi assinalado com a oferta de uma placa por parte do presidente maritimista a Pinto da Costa.

A partida, recorde-se, terminou com a vitória portista, por 1-0.