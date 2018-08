Machico na Taça de Portugal com três reforços

A Associação Desportiva de Machico prepara a época 2018/2019 da equipa sénior de futebol e que deverá ser reforçada com três jogadores de outros clubes, para já ainda em segredo. Depois de ter terminado a anterior temporada a equipa lutar pela subida de divisão até à última jornada, o objectivo acabou por não ser conseguido, mas o resultado permite a participação na Taça de Portugal, que começa a ser disputada pelos machiquenses no próximo dia 9 de Setembro.

“A exemplo da época passada o clube não podia descurar a participação numa prova que prestigia o seu nome, bem como o concelho e a região”, refere o clube, recordando que o sorteio será realizado nos próximos dias.

Segundo a Associação Desportiva, à frente do comando da equipa técnica estará novamente o machiquense João Paulo, acompanhado pelo adjunto Inácio Rodrigues bem como por Tiago Ferro, o qual é para já a novidade para esta nova época. O treinador de guarda-redes será anunciado nos próximos dias, diz o clube.

Ainda segundo informação disponibilizada, estão já garantidos “três atletas que provêm de outros clubes e que em breve serão anunciados, num plantel em que o treinador deseja que ronde um total de 28 atletas”. A equipa está nos acertos finais, com a renovação do contrato com a maior parte dos atletas que compuseram a equipa na época passada. “Destaque para a inclusão de cinco ex-juniores e um atleta ainda júnior no plantel para esta nova época, o que demonstra uma clara aposta na ‘prata da casa’, como tem sido apanágio do clube nos últimos anos”, podemos ler.

O clube começa a treinar já durante a próxima semana, com os habituais exames médicos, preparando-se assim para a Taça de Portugal.

“Os objectivos para esta nova época passavam novamente por dignificar o nome do clube, tentando ir o mais longe possível na Taça de Portugal, bem como assegurar o mais rapidamente possível a manutenção na Divisão de Honra”, anunciou a direcção.