Machico e Associação de Canoagem assinam protocolo para dinamizar modalidade no concelho

A Câmara Municipal de Machico assinou esta sexta-feira, 8 de Junho, um protocolo de colaboração com a Associação Regional de Canoagem da Madeira para promover a modalidade através da organização e realização de eventos no Município de Machico, como:

Circuito Regional de Escolas, evento que compreende provas de canoagem para jovens, em

Machico, a realizar no dia 23 de Setembro, II Etapa Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, que compreende uma prova de canoagem, com saída na Baía de Machico e chegada ao Funchal numa extensão de aproximadamente 20Km. Terá a participação de canoístas regionais, nacionais e internacionais e destina-se aos escalões etários desde juvenis até veteranos. Realiza-se igualmente a 23 de Setembro.

Por fim, o protocolo aborda a realização do Machico Life Saving, uma prova de canoagem com uma distância de aproximadamente 300m, que se disputa em diversas etapas de eliminação directa até ao apuramento do vencedor. Destina-se aos escalões etários desde juniores até veteranos e terá lugar no dia 13 de Outubro.