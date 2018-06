Machico dá apoio para actividades náuticas no concelho

A Câmara Municipal de Machico procedeu à assinatura de 3 protocolos de colaboração, com vista à dinamização de actividades náuticas no concelho de Machico, com as seguintes associações/entidades:

Iate Clube de Santa Cruz, para a organização e realização dos seguintes eventos:

- Prova de Natação em Águas Abertas a 24 de Junho: Travessia de Águas Abertas, Machico – Santa Cruz Natural Swim;

- Prova de Vela Ligeira a 7 e 8 de Julho: Torneio Município de Machico - 7ª Prova Campeonato da Madeira de Vela Ligeira – BRISA;

- Prova de Canoagem a 9 de Setembro : 4º Grande Prémio de Canoagem ICSC.

Associação Regional de Canoagem da Madeira, tendo em vista a realização dos seguintes eventos:

- Circuito Regional de Escolas – provas de Canoagem para jovens, em Machico, a realizar no dia 23 de Setembro de 2018;

- II Etapa Campeonato Nacional Canoagem de Mar – a realizar-se no dia 23 de Setembro de 2018;

- Machico Life Saving - prova de Canoagem com distância aproximadamente 300m, realiza-se em Machico no dia 13 de outubro de 2018.

Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira - para a realização dos seguintes eventos:

- 2ª e 3ª Etapa SURF Esperanças – Este evento compreende provas de surf, no Porto da Cruz, a realizar em data a definir no ano de 2018;

- 2ª Etapa SURF Open – Este evento compreende provas de surf, no Porto da Cruz, a realizar em setembro de 2018;

- 2ª e 5ª SUP Esperanças e Open – Este evento compreende provas de Sup, em Machico e no Caniçal, a realizar em setembro de 2018;

- 2ª e 4ª Etapa Bodyboard Open e Esperanças – Este evento compreende provas de Bodyboard, no Porto da Cruz, a realizar em outubro de 2018;