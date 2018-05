Luís Castro espera um Marítimo forte e a olhar para o quinto lugar

O treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, disse hoje esperar um Marítimo forte, no domingo, a lutar pelo jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, e a olhar para o quinto lugar.

“Mas, nós também gostaríamos de somar mais pontos do que aqueles que temos neste momento e, portanto, vamos fazer tudo para que isso aconteça”, disse na antevisão à partida de domingo, agendada para as 18:00, em Chaves.

Falando numa equipa de qualidade, logo muito complicada, o técnico garantiu que o conjunto de Trás-os-Montes vai “dar o máximo” para poder ultrapassar os ‘insulares’ com sucesso e obter um resultado positivo.

Apesar de estar em causa o encontro da 33.ª jornada, Luís Castro não esqueceu o da 32.ª, frente ao Rio Ave, que acabou com a derrota dos ‘transmontanos’ por 2-1 e que os levou a apresentar uma queixa ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador considerou que Hugo Miguel e Luís Ferreira, árbitro e VAR, respetivamente, devem ter tido a pior arbitragem da vida deles, sublinhando que deixaram uma “marca decisiva” no Desportivo de Chaves esta época.

“Nesta época apanhei a pior arbitragem da minha vida [referindo-se à do jogo Rio Ave-Desportivo de Chaves] e, se há uma coisa que me surpreende depois de tudo o que se passou, é não ter havido um pedido de desculpas. É como se nada se tivesse passado”, frisou.

O ‘timoneiro’ da formação transmontana assumiu que o grupo está revoltado pelo que se passou, não tendo ainda conseguido ultrapassar a situação, sendo algo que lhes permanece na cabeça.

“A palavra roubada é uma palavra muito forte que quero abolir do meu vocabulário no futebol, por isso, digo que nos foi retirada a possibilidade de atingir um melhor resultado na tabela classificativa”, afiançou.

Luís Castro comentou que, neste momento, o emblema ‘azul-grená’ poderia estar a lutar por mais alguma coisa e não está porque essa possibilidade lhe foi retirada.

O Desportivo de Chaves, oitavo classificado, com 41 pontos, recebe o Marítimo, sexto, com 44, no domingo, num encontro agendado para as 18 horas.