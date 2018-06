Lista de João Paulo Sousa “apresenta várias irregularidades”

A lista encabeçada pelo economista João Paulo Sousa às eleições do Clube Naval do Funchal não foi aceite pela Comissão Eleitoral. Isto porque apresenta várias irregularidades, não se encontrando conforme o Regulamento Interno.

Entre as irregularidades detectadas constam a falta de pagamento atempado das quotas e contribuições especiais da candidata a Vice-presidente da Assembleia Geral, que assim “não preenche os requisitos exigidos para o desempenho do cargo a que se propõe como candidata, uma vez que não possui dois anos de filiação ininterrupta como sócia efectiva e apresenta falta de pagamento de quotas desde Fevereiro do corrente ano”.

Há ainda outra candidata que não menciona qual o cargo a que se candidata e uma renúncia de um candidato do cargo de vogal efectivo do Conselho Disciplinar da Associação de Vela da Madeira, embora sem qualquer documento de aceitação por parte da Associação de Vela desta renúncia, nem da tomada de posse do novo elemento a este dito órgão, “pelo que à data da entrega da lista parece-nos existir incompatibilidade desde candidato”.

No processo de candidatura da lista de João Paulo Sousa não consta a declaração obrigatória de aceitação por parte de todos os candidatos aos diversos órgãos sociais.

Após análise das candidaturas, a Comissão Eleitoral decidiu aceitar a lista A, encabeçada por António Fontes, “atendendo a que a candidatura cumpre todos os requisitos constantes do Regulamento Interno”.

O advogado com pós-graduação em Desporto é assim o único candidato a presidente da direcção do Clube Naval do Funchal.

António Fontes inclui na sua lista o ex-governante Sérgio Marques que é candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral. Propõe o gestor Jorge Veiga França para a presidência do Conselho Fiscal, órgão que também conta com a prestação da economista Filipa Jardim Fernandes. O arquitecto Paulo David é o nome sugerido para Comodoro.

‘Clube Naval do Funchal - ética, responsabilidade, inovação’ é o lema do projecto que em breve será mediatizado mas que, pelo que sabemos, surge com “lista equilibrada e a respeitar a paridade”.

A eleição dos titulares dos órgãos sociais do Clube Naval do Funchal para o quadriénio de 2018-2022 está marcada para 11 de Junho.