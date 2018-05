Lionel Messi ‘virtual’ vencedor da ‘Bota de Ouro’ pela quinta vez, um recorde

O futebolista argentino Lionel Messi conquistou, virtualmente, a sua quinta ‘Bota de Ouro’, o prémio para o melhor marcador dos campeonatos europeus, ao fechar a Liga espanhola como 34 golos.

Messi, que já arrebatou o prémio em 2009/10, 2011/12, 2012/13 e na época passada, vai ficar com mais um troféu do que o português Cristiano Ronaldo, vencedor em 2007/08, pelo Manchester United, e 2010/11, 2013/14 e 2014/15, já ao serviço do Real Madrid.

No jogo de hoje, o argentino ficou em ‘branco’, no triunfo do FC Barcelona por 1-0 na receção à Real Sociedad, tendo entrado apenas aos 67 minutos, substituindo o brasileiro Philippe Coutinho, autor do golo da vitória, aos 57.

Com o fecho dos principais campeonatos europeus, o argentino totalizou 68 pontos (34 golos vezes dois), contra 64 (32x2) do egípcio Mohamed Salah (Liverpool) e do 60 (30x2) de Harry Kane (Tottenham), os dois melhores marcadores da ‘Premier League’.

Na Europa, apenas o brasileiro Jonas marcou os mesmos 34 golos de Messi, mas, para a tabela da ‘Bola de Ouro’ os tentos no campeonato português apenas são multiplicados por 1,5, pelo que o jogador do Benfica está no nono lugar, com 51 pontos.

Lionel Messi ganhou com os mesmos 34 golos que lhe deram o primeiro troféu, em 2009/10, apontando, depois, um recorde de 50 em 2011/12, 46 em 2012/13 e 37 em 2016/17.

Classificação da ‘Bota de Ouro’ 2017/18:

1. Lionel Messi, Arg (FC Barcelona) 68 pontos (34 golosx2)

2. Mohamed Salah, Egi (Liverpool) 64 (32x2)

3. Harry Kane, Ing (Tottenham) 60 (30x2)

4. Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique) 58 (29x2)

. Ciro Immobile, Ita (Lazio) 58 (29x2)

. Mauro Icardi, Arg (Inter de Milão) 58 (29x2)

7. Edinson Cavani, Uru (Paris Saint-Germain) 56 (28x2)

8. Cristiano Ronaldo, Por (Real Madrid) 52 (26x2)

9. Jonas, Bra (Benfica) 51 (34x1,5)

10. Luis Suárez, Uru (FC Barcelona) 50 (25x2)