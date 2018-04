Lionel Messi conduz FC Barcelona ao título com ‘hat-trick’ na Corunha

Um ‘hat-trick’ do argentino Lionel Messi conduziu hoje o FC Barcelona ao triunfo por 4-2 no reduto do Deportivo da Corunha e ao 25.º título de campeão espanhol de futebol, em encontro da 35.ª jornada.

A formação catalã, que só precisava de empatar para se sagrar matematicamente campeã com quatro jogos por disputar, chegou rapidamente a 2-0, com tentos do brasileiro Coutinho, logo aos sete minutos, e de Messi, aos 38.

O cetro parecia uma ‘formalidade’, mas o ‘Depor’, que precisava de vencer para continuar na corrida à manutenção, conseguiu chegar à igualdade, com tentos de Lucas Perez, aos 40 minutos, e do turco Emre Colak, já na segunda parte, aos 64.

A invencibilidade e o título ficaram em perigo, mas, na parte final, o ‘capitão’ Messi assumiu as rédeas do jogo e acabou com as dúvidas, com mais dois golos, aos 82 e 85 minutos.

O argentino passou a contar 32 golos na prova, reforçando a liderança dos marcadores, com mais oito do que o português Cristiano Ronaldo (Real Madrid), e ‘roubando’ ao egípcio Salah (Liverpool), que soma 31, o primeiro posto da ‘Bota de Ouro’.

Na parte final de jogo, e antes de começar a festa do ‘Barça’, ainda houve tempo para entrar Andrés Iniesta, aos 87 minutos, para o lugar do croata Rakitic.

Com este resultado, o FC Barcelona, que contou os 90 minutos com o lateral direito português Nelson Semedo, passou a somar 86 pontos, em 34 jogos, contra 75, em 35, do Atlético de Madrid, vencedor por 1-0 no reduto do Alavés.

Uma grande penalidade apontada pelo francês Kevin Gameiro, aos 78 minutos, selou o triunfo dos ‘colchoneros’, que se apresentaram com uma equipa alternativa, a pensar na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, face ao Arsenal.

O conjunto de Diego Simeone manteve-se, assim, quatro pontos à frente do Real Madrid, o terceiro colocado, que no sábado venceu por 2-1 na receção ao Leganés, sem Cristiano Ronaldo.

No quarto lugar, segue o Valência, que hoje não conseguiu mais do que um empate a zero na receção ao Eibar. Ruben Vezo e Gonçalo Guedes jogaram os 90 minutos nos anfitriões, tal como Paulo Oliveira nos forasteiros.

Antes, no primeiro encontro do dia, o Getafe perdeu uma excelente ocasião para reforçar o sétimo lugar, ao ficar-se por uma igualdade a um golo na receção ao Girona, num embate em que desperdiçou uma grande penalidade.

O senegalês Amath Diedhiou adiantou os locais, aos 18 minutos, mas, aos 43, Damian Suarez foi expulso e, aos 45, o uruguaio Christian Stuani restabeleceu a igualdade, de penálti. Aos 58, Jorge Molina também teve um castigo máximo, mas falhou.

O Getafe é sétimo, com 49 pontos, contra 48 do Sevilha (menos um jogo), oitavo, e 48 do Girona, nono.