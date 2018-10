O madeirense Leonardo Jardim já não é treinador do Mónaco, comunicou o clube há instantes, nas redes sociais.

O técnico que orientou o clube monegasco nas últimas quatro temporadas é assim despedido pela formação do principado, devido aos maus resultados apresentados na presente época.

“Estou agradecido e orgulhoso por ter treinado o Mónaco durante quatro anos. Dei sempre o melhor de mim, trabalhei com paixão. alcançámos grandes vitórias juntos e vou guardar para sempre essas memórias”, diz o treinador no comunicado divulgado pelo clube.

Já o vice-presidente do clube, Vadim Vasilyev, agradeceu todo o trabalho desenvolvido por Leonardo Jardim. “Quero cumprimentar com o mais profundo respeito Leonardo por todo o trabalho realizado. Leonardo se estabeleceu no banco do AS Monaco como uma referência na Europa e deixa um balanço muito positivo. Sua passagem permanecerá como uma das mais belas páginas da história do clube. Leonardo sempre fará parte da família AS Monaco”, redige o russo.

Com este despedimento, Leonardo Jardim terá direito a cerca de 10 milhões de euros de indemnização, dado que o seu contrato vigorava até ao Verão de 2020. O técnico madeirense era o segundo treinador mais bem pago da Liga Francesa, com um vencimento mensal de 350 mil euros.

Recorde-se que Leonardo Jardim conseguiu levar o Mónaco ao primeiro lugar da Liga Francesa, na época 2016/2017, tendo contribuído para a valorização de diversos atletas, acabando por ‘render’ aos cofres dos ‘Les Rouge et Blanc’ qualquer coisa como 777 milhões de euros.

