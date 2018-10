LeBron James torna-se o sexto maior artilheiro de sempre da NBA

A superestrela LeBron James, dos Los Angeles Lakers, tornou-se no sábado o sexto maior artilheiro de sempre da história da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), durante o jogo entre a sua equipa e os San Antonio Spurs.

Apesar da derrota (San Antonio 110 - LA Lakers 106), James, de 33 anos, ultrapassou o alemão Dirk Nowitzki e tem agora 31.202 pontos alcançados na NBA.

Quatro vezes ‘Jogador Mais Valioso’ da época regular da NBA, em 2008/09, 2009/10, 2011/12 e 2012/13, LeBron James tem ainda mais cinco ex-atletas à sua frente: Wilt Chamberlain (31.419 pontos) ocupa o quinto lugar e o lendário jogador Michael Jordan encontra-se no quarto lugar dos maiores artilheiros de sempre com 32.292 pontos alcançados entre 1984 a 1993, de 1995 a 1998 e de 2001 a 2003.

O terceiro lugar do pódio é de Kobe Bryant (33.643 pontos), Karl Malone ocupa o segundo posto com 36.928 pontos e o maior marcador de sempre é Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

James assinou no verão um contrato válido por quatro anos com os Los Angeles Lakers, por 154 milhões de dólares (132 ME), depois de oito finais consecutivas da NBA ao serviço de equipas da Conferência Este (quatro pelos Miami Heat e outras tantas pelos Cleveland Cavaliers).