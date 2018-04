LC Liverpool e Real Madrid vão a um último exame para ‘carimbar’ a final

Liverpool e Real Madrid estão na iminência de confirmar a presença em mais uma final da Liga dos Campeões de futebol, depois das vitórias na primeira mão das meias-finais frente a Roma e Bayern Munique, respectivamente.

Já na terça-feira, o bicampeão europeu Real Madrid recebe no Estádio Santiago Bernabéu os alemães do Bayern Munique com o conforto da vantagem de 2-1 conquistada fora de portas, com golos de Marcelo e Asensio.

Apesar do poderio dos hexacampeões germânicos, o historial recente dos confrontos entre os dois clubes pende claramente para os ‘merengues’.

Com efeito, os bávaros não conseguem vencer o Real Madrid desde 2011/12, somando já cinco derrotas consecutivas. Já na época passada, espanhóis e alemães mediram forças, então ainda nos quartos de final, e a equipa orientada por Zinedine Zidane saiu uma vez mais vencedora.

Ao fator casa para a formação madridista, junta-se ainda a enorme motivação de alargar o recorde de triunfos na ‘liga milionária’ para 13 conquistas, no que seria igualmente um histórico terceiro título europeu seguido. Do lado bávaro, é preciso uma reviravolta em Madrid, algo que terá de conseguir sem Robben e Boateng, que saíram lesionados da primeira mão.

O Bayern recorreu a Jupp Heynckes -- o seu último treinador campeão europeu -- para perseguir o sexto título continental (venceu em 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013) -- e poderá inspirar-se na façanha da Juventus, que ‘assustou’ o Bernabéu na eliminatória anterior, ao ganhar por 3-1, um feito ainda assim inglório e insuficiente para poder afastar os ‘merengues’.

Para quarta-feira, está guardada a segunda meia-final entre Liverpool e Roma, profundamente marcada pela vitória inglesa, por 5-2, no embate da primeira mão, em Anfield Road. A equipa comandada por Jürgen Klopp vive uma época de sonho no futebol europeu, permanecendo invicta esta temporada, e sonha regressar à primeira final desde 2007.

O ataque liderado por Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mane é o melhor ‘cartão de visita’ dos ‘reds’. Com 38 golos em 11 jogos, o histórico clube inglês é a equipa mais concretizadora da prova, muito à frente dos 28 alcançados pelo Real Madrid. No duelo da última semana, o passaporte já poderia ter ficado carimbado, mas os dois golos consentidos nos derradeiros minutos alimentam um novo ‘milagre’ romano.

Aliás, a formação comandada por Eusebio Di Francesco já provou que é capaz de feitos surpreendentes, sendo o melhor exemplo o afastamento do FC Barcelona nos quartos de final, recuperando com um 3-0 no Olímpico de Roma a goleada de 4-1 sofrida na primeira mão, em Camp Nou.

Paralelamente, os romanos terão de voltar a ‘fechar’ as portas à sua baliza, algo que o guardião brasileiro Alisson conseguiu sempre nos jogos em casa nesta edição. Só assim será possível repetir a presença na final da Liga dos Campeões, o que apenas conseguiu em 1984, quando, por ironia do destino, acabou por perder para o Liverpool.

O jogo entre o Real Madrid e o Bayern Munique disputa-se esta terça-feira, às 19h45, no Estádio Santiago Bernabéu, enquanto a Roma recebe o Liverpool no estádio Olímpico na quarta-feira, também às 19h45. A final da Liga dos Campeões terá lugar em Kiev, a 26 de maio.