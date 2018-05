Kyle Edmund e Cameron Norrie conquistam primeiro título em pares no Estoril Open

Os tenistas britânicos Kyle Edmund e Cameron Norrie venceram hoje o seu primeiro título em pares no Estoril Open, diante do neozelandês Artem Sitak e do holandês Wesley Koolhof, pelos parciais de 6-4 e 6-2.

Na final realizada no ‘court’ principal do Clube de Ténis do Estoril, Edmund e Norrie contrariaram o favoritismo dos experientes tenistas, que já contam com três títulos cada na vertente de pares, em uma hora e dez minutos de jogo, com a dupla britânica a assumir a sua satisfação pelo triunfo.

“É muito bom conseguirmos o título no nosso primeiro torneio em conjunto. É uma sensação boa, não nos pressionámos e tentámos desfrutar. Obviamente, conhecemo-nos bem fora do ‘court’, com os torneios da Taça Davis ao longo dos anos, entendemos bem o jogo um do outro e fizemos uma boa parceria. Ficámos melhores a cada encontro e estou obviamente feliz”, afirmou Kyle Edmund.

No primeiro ‘set’, os britânicos não começaram bem ao permitirem o ‘break’ no seu segundo jogo de serviço, mas recuperaram nos dois seguintes dos adversários, face à superioridade notória e traduzida em pontos, quer no serviço ganho, quer nas respostas.

Num parcial em que quase todos os jogos de serviço tiveram pontos de ‘break’, o neozelandês, 55.º do ‘ranking’ de pares, e o holandês, 60.º, fracassaram logo no primeiro jogo e estenderam o ‘court’ aos jovens britânicos, que voltaram a quebrar pouco depois com um 4-1 a seu favor, fechando o encontro no segundo ‘match-point’ de que dispuseram.

“Estou extremamente feliz por vencer o título e logo no meu primeiro torneio em pares. É bom poder partilhar essa experiência com o Kyle. Tivemos uma boa energia e esta vitória dá muita confiança para as próximas semanas”, finalizou Cameron Norrie.