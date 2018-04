Keaton Parks e Douglas nos 21 convocados do Benfica para receção ao Tondela

As chamadas de Keaton Parks e Douglas destacam-se nos 21 convocados do Benfica para a receção de sábado ao Tondela, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo-se a ausência de Jonas por lesão.

O médio norte-americano e o lateral brasileiro não figuraram na convocatória anterior, referente ao embate com o Estoril Praia (vitória por 2-1), e são responsáveis pelo alargamento do número de convocados do técnico Rui Vitória de 19 para 21 jogadores.

À semelhança do que se verificou na semana passada e tal como o treinador fez questão de anunciar esta tarde em conferência de imprensa, o avançado brasileiro Jonas volta a ficar de fora dos eleitos, falhando assim o quarto encontro consecutivo dos tetracampeões, depois das ausências diante de Vitória de Setúbal, FC Porto e Estoril.

O goleador, de 34 anos, padece de uma lombalgia e permanece com o médio croata Krovinovic no boletim clínico do clube da Luz.

O Benfica, segundo classificado com 77 pontos, recebe este sábado, às 18h15, o Tondela, 10.º com 35, no Estádio da Luz, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.

- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa, Keaton Parks, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

- Avançados: Raúl e Seferovic.