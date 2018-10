Juventus sancionada com um jogo à porta fechada devido a cânticos racistas

A Juventus de Cristiano Ronaldo foi sancionada com um jogo à porta fechada devido a cânticos racistas no encontro do último sábado frente ao Nápoles, anunciou hoje a página oficial da liga italiana de futebol.

A formação de Turim está “obrigada a disputar um encontro sem espetadores” e deverá pagar uma multa de 10 mil euros, revelou o comunicado.

O emblema italiano terá de cumprir o castigo em 20 de outubro, quando receber o Génova para a nona jornada da liga italiana.

Alguns membros da claque da ‘velha senhora’ dirigiram ao defesa senegalês do Nápoles Kalidou Koulibaly insultos racistas, que foram entoados aos 51 minutos da partida, a qual terminou com a vitória da Juventus por 3-1.

A Juventus lidera a liga italiana com 21 pontos, seis de vantagem sobre o Nápoles, segundo classificado com 15.