Judocas madeirenses na Taça da Europa de Cadetes

10 Judocas da Região participam, entre hoje e domingo, na Taça da Europa de cadetes, que se realiza em Coimbra.

5 atletas do Judo Clube da Madeira, 4 atletas do Clube Naval do Funchal e 1 atleta do Grupo Desportivo da Apel, acompanhados pelos treinadores César Nicola e Marco Matos, irão representar a Madeira numa prova organizada pela European Judo Union (EJU), que contará com a presença de atletas do Canadá, Grã-Bretanha, Israel, Itália, Bélgica e Espanha, entre outros.

A arbitra madeirense, Paula Saldanha, foi convocada pela EJU.

Após o términos da prova, realiza-se um Training Camp, com todos os atletas participantes, entre 28 e 30 de Maio.