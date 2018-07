Jovens madeirenses rumo ao Campeonato do Mundo de Windsurf

Uma comitiva de velejadores de Windsurf do Clube Naval do Funchal, participam a partir do próximo dia 4 de Agosto no campeonato do Mundo 2018 de Windsurf, nas categorias Bic Techno293 Júnior e 293 Plus, em Liepaja, na Letónia.

Na competição, onde já se encontram 299 inscritos, participam três atletas e um treinador: Tiago Sousa, no escalão BicTechno Plus; Leandro Sá, no escalão BicTechno Júnior Sub 17; João Roberto Nóbrega, no escalão BicTechno Júnior Sub 15, e o professor Hélder Santos como treinador.

Segundo o técnico navalista “(...) esta participação tem por objectivo proporcionar uma aprendizagem e uma experiência competitiva nova e de grande nível qualitativo, no sentido de iniciar um projecto a quatro anos de desenvolvimento desportivo dos atletas com menos de 14 anos”.

A nível de resultados classificativos, apenas o atleta Tiago Sousa leva consigo essa meta, reforça Hélder Santos, uma vez “(...) o objectivo será melhorar a sua performance do campeonato de 2017”.

Nesta comitiva estarão também os colegas da mesma modalidade, do clube vizinho - Centro Treino Mar - cuja “colaboração e cooperação, quer em termos de programação e agendamento desta participação, quer ao nível de treino quer ao nível de preparação dos atletas, tem sido salutar e contínua, bem como uma mais valia para ambos os Clubes” conclui o treinador.