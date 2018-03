Jovens judocas da APEL e do CNF representam Região em Almada

Realizaram-se, ontem, dia 10 de Março, as Jornadas da Juventude, em Almada, organizadas pela Associação Distrital de Judo de Setúbal.

Neste competição, do escalão etário de Iniciados, representaram a cores da Região, e mais especificamente do Grupo Desportivo da Apel, 3 atletas que se estrearam nos tapetes nacionais, tendo cada um subido aos diferentes lugares do pódio. Romeo Leveque conquistou a medalha de Ouro, Gonçalo Fernandes a medalha de Prata e Corina Lesan a medalha de Bronze.

No mesmo dia e local, participaram no Open de Juvenis de Almada dois atletas do Clube Naval do Funchal (CNF): Rui Costa (-42Kg) e José Abreu (-60Kg). Este encontro serviu também para preparar os atletas para o Campeonato Nacional de Juvenis, que se irá realizar em Junho.

Acompanharam os atletas o técnico do Clube Naval do Funchal, Ricardo Pimentel e o técnico do Grupo Desportivo da Apel, Andrei Veste, que avaliaram a prestação como “muito positiva e um incremento de experiência a atletas bastante jovens”.