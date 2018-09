Jovem porto-santense ganha 1.ª edição do Torneio ‘Colombo’s Golf Trophy – 600 Anos da Madeira e Porto Santo’

O primeiro Torneio ‘Colombo’s Golf Trophy – 600 Anos da Madeira e Porto Santo’ - que decorreu, hoje, no Campo de Golfe do Porto Santo, organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e da Comissão Executiva dos 600 Anos, em parceria com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, integrando o Festival Colombo - foi ganha por um jovem porto-santense.

João Pedro Paixão foi, assim, o grande vencedor do Torneio que a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “tem a intenção de repetir no próximo ano”, atendendo ao sucesso desta primeira edição.

“Estamos extremamente satisfeitos ao vermos um jovem porto-santense ganhar esta primeira edição do Torneio 600 Anos aqui no Porto Santo porque isso significa que este Campo de Golfe está a cumprir o seu papel do ponto de vista turístico mas, também, ao nível do envolvimento da comunidade local e da formação desportiva dos jovens que aqui vivem”, comentou Paula Cabaço, acrescentando “que esta foi a melhor forma de assinalar estas celebrações, naturalmente focadas no passado mas também no presente e na projecção do futuro que passa, precisamente, pelas novas gerações”.

Acresce referir que cerca de 100 jogadores, com idades compreendidas entre os 15 e os 87 anos, participaram, durante esta manhã, neste Torneio. Iniciativa que mobilizou participantes do Porto Santo e da Madeira mas, também, do continente português.

Recorde-se que todos os cartazes turísticos que integram o calendário anual de animação do destino Madeira têm vindo a integrar conteúdos associados aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas. No caso do Festival Colombo, a associação fez-se através desta realização desportiva.

Vencedores

Classificação Gross:

Joao Pedro Paixão

Net Homens:

Nelson Almeida

Marcio Gouveia

Américo Mendes

Net Senhoras:

Gilda Paredes Alves

Fatima Pereira

Manuela Aranha