José Mourinho mostra-se confiante na recuperação de Alex Ferguson

O treinador português José Mourinho mostrou-se hoje confiante na recuperação de Alex Ferguson, quatro dias depois da operação a que este foi sujeito na sequência de uma hemorragia cerebral que sofreu.

“Estamos confiantes. O clube está com um sentimento positivo, muito positivo”, disse o treinador do Manchester United em conferência de imprensa.

Segundo a imprensa britânica, Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United, conseguiu sentar-se e conversar com a família na terça-feira, dando sinais encorajadores de recuperação.

O jornal ‘The Sun’ conta, citando uma fonte do Manchester United, que o histórico treinador dos reds começou a falar de futebol assim que acordou.

Primeiro quis saber como tinha ficado o jogo dos Doncaster Rovers, treinado pelo filho, contra o Wigan (perdeu por 1-0). Depois, avisou que tinha de ir ver o seu adorado Manchester United na final da Taça de Inglaterra com o Chelsea, no próximo fim-de-semana, mas os médicos nem o deixaram acabar a frase: ‘Nem pensar!’, disseram. Sir Alex precisa do máximo repouso para recuperar, até porque passou por uma cirurgia.

Mas o escocês não desistiu. “Ok, a Taça de Inglaterra está fora, e a Kiev, posso ir?”, terá perguntado. O treinador quer ver o seu ‘menino’, Cristiano Ronaldo, na final da Liga dos Campeões.

Quando soube o que tinha sucedido a Sir Alex, Ronaldo fez questão de apoiar o antigo treinador, responsável pela sua contratação ao Sporting e pela sua afirmação ao mais alto nível.

“Os meus pensamentos e orações estão consigo, meu querido amigo. Seja forte, chefe”, escreveu Ronaldo na legenda da fotografia dos dois juntos, partilhada nas redes sociais.

‘Sir’ Alex venceu 38 troféus durante os 20 anos (de 1986 a 2013) que esteve no comando técnico do Manchester United, entre os quais 13 títulos de campeão da Inglaterra e duas Ligas dos campeões Europeus (1999 e 2008).

Desde que foi transportado de urgência para o hospital no sábado de manhã, após sofrer uma hemorragia cerebral, têm-se sucedido as mensagens de afecto provenientes de todo o mundo reproduzidas na imprensa britânica e nas redes sociais.