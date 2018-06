José Gomes deve ser apresentado esta sexta-feira como treinador do Marítimo

José Manuel Martins Teixeira Gomes, conhecido no futebol por José Gomes, é apontado como novo treinador do Marítimo, apurou o DIÁRIO, e deverá ser apresentado já esta sexta-feira.

O técnico de 47 anos, que treinou o Al Taawon, da Arábia Saudita, nas últimas duas épocas, esteve para abraçar um projecto da II Liga inglesa mas optou por regressar ao futebol português, ao que tudo indica ao Marítimo.

José Gomes foi preparador físico durante muitos anos, no Paços de Ferreira, Gil Vicente e Benfica, e treinou o Desportivo das Aves, Leixões, Moreirense e União de Leiria. Foi ainda adjunto do FC Porto, com Jesualdo Ferreira, e desde a época 2010/11 que treinava fora de Portugal.

Esteve no Málaga, Panatinhaikos, Videoton (Hungria) e desde 2014/15 que treina na Arábia Saudita.