Jornais desportivos italianos rejubilam com golos de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo está em grande destaque nos jornais desportivos italianos, depois de ter marcado dois golos que ditaram a vitória da Juventus frente ao Sassuolo.

“Estou aqui!” titula o TuttoSport que faz menção à estreia nos golos do avançado madeirense no campeonato italiano. La Gazzeta dello Sport apresenta “CR2” na capa para dizer que Cristiano coloca a Juve a voar. O Corriere dello Sport, por seu turno escreve “Finalmente Champeons: Ronaldo satisfaz sua fome de golos com uma dupla vitória que consolida a liderança da Juve. E agora voltou a obsessão”.

Cristiano Ronaldo tardava em mostrar os seus dotes de goleador na Juventus, mas ontem estreou-se a marcar, bisando no triunfo 2-1 sobre o Sassuolo na quarta jornada da Liga italiana de futebol.

O português marcou primeiro aos 50, aproveitando um erro da defesa que deixou a bola à sua mercê na pequena área, e aos 65 em contra-ataque, rematando cruzado após passe de Emre Can.

Babacar ainda reduziu aos 90+1, insuficiente para travar o pleno de quatro triunfos da ‘vecchia signora’, que contou também com João Cancelo no ‘onze’, e que comanda isolada com 12 pontos, mais três do que o Nápoles, que no sábado tinha vencido a Fiorentina por 1-0.