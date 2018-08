A exemplo do que aconteceu na época 2017/18, o Diário vai continuar a distribuir, junto dos sócios, adeptos e simpatizantes do Marítimo, informação relativa aos jogos das equipas do clube envolvidas em provas nacionais. Esteja atento à primeira publicação da época.

A substituição da publicação em papel, com que o projeto arrancou na época passada, pelo formato digital, já adotado em parte daquela época, ganha a partir de amanhã, com a primeira publicação da época, novas potencialidades.