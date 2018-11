Jorge Mendes confiante que Ronaldo volte a ganhar a Bola de Ouro

O empresário de futebol Jorge Mendes elogiou hoje na Web Summit Cristiano Ronaldo, manifestando-se confiante de que o jogador da Juventus volte a ser distinguido como o melhor do mundo.

Questionado sobre o que espera para o futuro, o empresário de Cristiano Ronaldo não teve dúvidas em apontar a entrega da Bola de Ouro, no próximo dia 03 de dezembro, como o momento que aguarda com mais ansiedade.

“Espero que o Cristiano ganhe a Bola de Ouro e que no próximo ano possa estar a ganhar outra vez. É um jogador fenomenal e este ano estamos a assistir à diferença que tê-lo pode significar. É o melhor do mundo e o melhor de sempre”, disse Jorge Mendes, que foi distinguido pela Web Summit com o prémio “Innovation in Sport”, entregue pela primeira vez, e que premiou a carreira do empresário, que destacou 2003 e 2004 como os anos que mudaram a sua vida e a do futebol português.

“Quando levei o Ronaldo para Inglaterra, em 2003, foi algo especial. Os jogadores portugueses não tinham lugar naquele mercado. Com a chegada dele, ainda para mais tendo-se tornado o melhor jogador do Manchester United ao fim de um ano, tudo mudou. Nesse momento ele abriu a porta a outros jovens talentos. E o Mourinho fez o mesmo, quando se mudou para o Chelsea, em 2004, e pôs o clube a ganhar outra vez. Esses dois momentos foram chave para o nosso país”, sublinhou.

A terminar, Jorge Mendes, que apareceu na Web Summit de muletas, elegeu a vitória da selecção de Portugal no Euro 2016 como o momento mais especial que viveu no futebol e desejou que se possa repetir.

“Temos jogadores com qualidade para ganhar o próximo Euro e, quem sabe, o Mundial”, terminou.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer até 2028 na Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa.

Nesta terceira edição do evento em Portugal, que decorre até quinta-feira, são esperados cerca de 70 mil participantes de mais de 170 países.