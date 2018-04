Jorge Correa acredita numa vitória do Marítimo frente ao FC Porto

O médio argentino do Marítimo Jorge Correa disse hoje que acredita numa vitória dos insulares diante do FC Porto no domingo, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Sim, é possível. Vai ser um jogo muito duro. Vem aí o primeiro [classificado]. É uma equipa que joga bem, mas a nossa casa é um forte e temos de fazer um grande jogo para poder triunfar”, adiantou aos jornalistas, à margem da visita do clube à Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Pena, no Funchal.

Correa considera que os ‘dragões’ não são imbatíveis e admite haver pressão de ambos os lados, já que há ainda objetivos para cumprir.

“O FC Porto está a lutar com o Benfica e precisa de ganhar e nós precisamos do quinto lugar para ir à Europa, por isso, espero um bom jogo”, comentou.

Do lado azul e branco, o camisola 8 dos ‘verde rubros’ destacou o ataque, ao qual o Marítimo “tem de estar atento”, mas lembrou que a equipa costuma dar-se bem com os ‘grandes’ nos jogos realizados na Madeira.

O histórico revela que o FC Porto não vence nos Barreiros há seis anos, tendo perdido três vezes e empatado outras tantas, e Correa deseja apoio num ‘Caldeirão’ que promete encher domingo.

“É muito importante que toda a gente venha ver o jogo, que nos anime e nos dê muita força para levarmos este jogo em frente”, destacou.

Numa visita a uma escola, em que também estiveram presentes os jogadores Joel, Amir e Rúben Ferreira e o adjunto da equipa B Luís Olim, o técnico Daniel Ramos falou também do jogo com o FC Porto, ao responder às perguntas dos alunos.

“Acreditamos sempre em ganhar. Sabemos que todos os jogos são difíceis, ainda para mais nesta reta final e ainda para mais contra o primeiro”, disse o treinador.

O Marítimo mede forças com o FC Porto no domingo, com o apito inicial marcado para as 18:00.