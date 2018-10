Jogo do Madeira Andebol SAD frente ao Avanca já tem data

O Madeira Andebol SAD já ‘encontrou’ datas para a realização do encontro frente ao Avanca, partida relativa ao campeonato nacional da I Divisão em seniores masculinos e que, relembre-se, foi cancelada devido ao temporal que assolou a Região no passado fim-de-semana.

Com um calendário ‘apertado’ os responsáveis do projecto madeirense concordaram trocar a ordem do calendário ficando assim marcado para o dia 7 de novembro, em Avanca, o jogo que deveria ter lugar no Funchal. O jogo da segunda volta está agendado para 30 de Janeiro de 2019.