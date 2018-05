Jogo Arouca-Nacional com transmissão na SportTV às 11h15 de domingo

O jogo entre o Arouca e o Nacional, da jornada 37 da II Liga, que poderá ‘carimbar’ a subida de divisão da equipa madeirense, irá disputar-se às 11h15 deste domingo, com transmissão na SportTV.

O jogo esteve inicialmente agendado para as 16 horas, mas a vontade do operador televisivo em transmiti-lo, uma vez que poderá confirmar a subida de divisão do Nacional, acabou por ditar a mudança de horário.