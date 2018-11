Jogador da Dragon Force Madeira convocado para a selecção nacional

A época desportiva está no início e a Dragon Force Madeira volta a ter um aluno na Selecção Nacional do FC Porto Dragon Force (DF), nomeadamente nos escalões de SUB 9. A ida deste jogador é um regresso, pois já sido observado na época anterior, tendo agora mais uma nova oportunidade de representar a Selecção DF e demonstrar o seu valor e potencial.

Luís Alves, professor e coordenador Geral da Dragon Force Madeira, refere que esta nova ‘convocatória’ representa o excelente trabalho que a escola tem feito a nível da formação regional juntamente com a parceria com o CE O Liceu e para que tenham a oportunidade de serem observados pelos seleccionadores DF e do FC Porto e, quem sabe, possam chegar no futuro aos quadros de uma equipa de competição nacional da DF ou até mesmo do FC Porto.

Luís Alves refere ainda que o jovem seleccionado, Salvador Abreu, tem 8 anos e vai estagiar no escalão SUB 9. A ida ao Porto surge depois de já ter sido observado na época passada representado a selecção de SUB 8.

“Representa a Dragon Force há mais de quatro anos, demonstrando assim a sua lealdade e gosto pela escola que o vem formando desde os primeiros passos no futebol jovem”, salienta o professor que elogia os atributos demonstrados em campo que o levou a jogar, há cerca de dois anos, na equipa de competição do escalão SUB 10 do Campeonato Regional da AFM.

Perante as suas qualidades, o coordeandor geral da DF Madeira acredita que Salvador Abreu vai poder juntar-se aos restantes colegas da selecção das várias escolas do país, para realizar um mini estágio e um jogo nos próximos dias 3 e 4 de Novembro no centro de Formação Vitalis Park, na cidade do Porto.

Nestes últimos dois anos e com o crescimento da Escola Dragon Force Madeira na região, a DF tem vindo a detectar jovens valores com bastante potencial, levando-os para observação nas suas Selecções Nacionais do FC Porto Dragon Force.