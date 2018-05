João Sousa na terceira ronda de pares de Roland Garros

O português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer apuraram-se hoje para a terceira ronda da variante de pares do torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ da temporada.

Já depois de ter sido afastado na variante de singulares, Sousa prosseguiu no torneio francês nos pares, tendo a dupla luso-argentina afastado o par formado pelo russo Evgeny Donskoy e pelo mexicano Miguel-Angel Reyes-Varela por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 10 minutos.

“Contente por termos jogado a um nível muito alto e por termos sido agressivos, o que terá sido a chave do encontro. Estou contente por estar na terceira ronda de Roland Garros em pares, juntamente com o Leo, com quem gosto muito de jogar. Agora é desfrutar a vitória. Conheço muito bem a próxima dupla, já a defrontei há duas semanas e tentarei transmitir essa experiência para o Leo. Vamos tentar tudo por tudo para vencer, frente a uma dupla experiente e que já venceu ‘Grand Slams’”, disse no final João Sousa.

Na próxima ronda, Sousa e Mayer vão defrontar a dupla formada pelos espanhóis Marc Lopez e Feliciano Lopez.