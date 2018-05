João Silva vence especial na Calheta

A dupla João Silva e Victor Calado venceu a primeira classificava do Rali da Calheta com 00:01:52,9.

Em segundo lugar ficou a dupla Alexandre Camacho e Pedro Calado com 00:01:54,9, seguindo-se Rui Pinto e Rui Rodrigues com 00:01:55,2.

Leia mais na edição impressa de amanhã, 12 de Maio, dia em que se realização das restantes oito classificativas: as duplas passagens pelo Paul do Mar (10h43 e 13h10) e as triplas classificativas pelos troços da Fonte do Bispo (11h08, 13h35 e 15h32) e da Santa (11h33, 14h00 e 15h57).