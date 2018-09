João Silva: “Cedi as minhas balanças para as pesagens no Rali do Marítimo”

O piloto João Silva considera que o comunicado da FPAK, em resposta à sua “chamada de atenção” sobre a forma como as coisas estão a processar-se no ‘regional’ de ralis deturpa a sua mensagem. “Não se enquadra na minha reclamação, que foi de a federação não ter cumprido com a promessa de ter os meios de controlo em todas as provas do campeonato regional”, vinca. João Silva vai mais longe e revela que as balanças utilizadas para as pesagens no Rali do Marítimo - Município de Machico “foram as minhas, cedidas por mim, a título gratuito”, uma vez que “as da federação vieram erradas” e por isso mesmo não puderam ser utilizadas.

Mais: acrescenta que o problema repetiu-se no Rali Vinho da Madeira, onde se disponibilizou a ceder, de novo, as suas balanças, mas a troco de uma compensação financeira. “Disseram que não pagavam pelas minhas balanças”, vinca, acrescentando que pedia, como compensação, “o valor da minha inscrição de volta”. Ou seja, “a verdade desportiva teve o custo da minha inscrição e não o quiseram assumir”. Tudo factos que, sustenta, “podem ser comprovados pelo delegado técnico da FPAK na Madeira, que foi a pessoa a quem entreguei as minhas balanças”.

João Silva vinca que o seu texto publicado no Facebook, “ironizava um pouco a situação e levava-o ao extremo, mas demonstrava uma realidade que existe”. Ou seja, “temos a liberdade para manipular a verdade desportiva se quisermos, porque não há quem nos controle”, sublinha, esclarecendo: “Eu não acusei ninguém de o ter feito, nem muito menos demonstrei ter a intenção de prejudicar ou tirar mérito a terceiros, nem de usar os mecanismos legais que existem para protestar quem quer que seja. Demonstrei que, no actual contexto, da forma como as coisas são feitas, qualquer um pode tomar as decisões que tomar sem haver um controlo rigoroso”.

O piloto do Citroën DS3 R5 reforça que esta resposta da FPAK “tenta pegar na minha mensagem, deturpá-la e fazê-la como se fosse um ataque pessoal e uma difamação a uma equipa, coisa que não é”. João Silva acrescenta que apenas quis demonstrar com a sua publicação - que enviou também para a FPAK e nomeadamente para o seu presidente, Ni Amorim - “que esta benevolência, que pode ser ingénua, dá azo a que possamos explorar campos que não devemos explorar e se não o fazemos é só porque não o queremos, não é porque não o podemos”.

João Silva conclui: “O facto de ter cedido as minhas balanças no Rali do Marítimo comprova que, desde a primeira hora, sou um profundo defensor da verdade desportiva, sou um profundo defensor dos meios de controlo, não o faço quando estou na mó de baixo ou na mó de cima”.