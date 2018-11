João Pedro Vieira apresentou 21.º Grande Prémio do Atletismo que decorre este domingo

O vereador João Pedro Vieira, que tutela o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, apresentou, esta manhã, a 21.ª edição do Grande Prémio do Atletismo, que decorre este domingo, dia 11 de Novembro, na freguesia de São Martinho.

Estiveram igualmente presentes Duarte Caldeira, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, e Policarpo Gouveia, Presidente da Associação de Atletismo da Madeira, aos quais o Vereador agradeceu “o permanente empenho na dinamização desportiva do concelho.”

João Pedro Vieira destacou o apreço pelo facto de a prova ter lugar na sua freguesia de residência, e no seu núcleo habitacional em particular, incentivando a que “os muitos residentes de São Martinho aproveitem a oportunidade de competir em casa” e agradeceu a contribuição de todos os intervenientes, nomeadamente “a Associação de Atletismo, que tem levado o atletismo a quase todas as freguesias da Região, e à Junta de Freguesia de São Martinho, por dinamizar anualmente variadas iniciativas como estas, que são determinantes para o facto de o Funchal ser reconhecido a nível nacional como Município Amigo do Desporto.”

O Grande Prémio de Atletismo deve atingir, este ano, os 500 atletas, assumindo-se como a segunda maior prova popular de atletismo na Região.